Шевченко определился с первыми футболистами на ближайший сбор Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По традиции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко приступил к формированию состава команды, готовиться к ближайшим матчам, с объявления перечня игроков, выступающих в иностранных чемпионатах, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
В список легионеров на этот раз вошли девять футболистов. Это те же исполнители, которые были вызваны и на предыдущий сбор, за исключением травмированных Андрея Ярмоленко и Артема Кравца Андрей Лунин (“Леганес”, Испания), Евгений Коноплянка (“Шальке”, Германия), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”, Англия), Руслан Малиновский (“Генк”, Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба — “Гент”, Бельгия), Евгений Макаренко (“Андерлехт”, Бельгия), Василий Кравец (“Луго”, Испания), Иван Петряк (“Ференцварош”, Венгрия).
Заметим, что соберется национальная команда в Киеве 12 ноября. 15-го числа, после трех дней подготовки в столице, “сине-желтые” вылетят в Словакию, где на следующий день в Трнаве состоится матч Лиги наций УЕФА с местной сборной.