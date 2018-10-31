Украинскую и турецкий сборные в Днепре рассудят судьи из Чехии - ФФУ

Отмечается, что на этом матче будет работать бригада арбитров из Чехии во главе с 37-летним жителем Праги Мирославом Зелинкой.

"На линиях ему будут помогать Томаш Моркуш и Радек Котик. Четвертый арбитр - украинец Виталий Романов", - уточнили в Федерации.

Как писал УНН, главный наставник национальной сборной по футболу Андрей Шевченко уже определился с первыми футболистами на ближайший сбор Украине.

В список легионеров на этот раз вошли девять игроков. Это те же исполнители, которые были вызваны и на предыдущий сбор, за исключением травмированных Андрея Ярмоленко и Артема Кравца: Андрей Лунин ("Леганес", Испания), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба - "Гент", Бельгия), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Василий Кравец ("Луго", Испания), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).