Українську мову 81% населення вважає важливим атрибутом незалежності - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні 81% громадян вважає українську мову важливим атрибутом незалежності держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження “Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети”, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
"У тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згоден 81% громадян (55% — “безумовно” і ще 26% — “скоріше, так”), причому так вважають в усіх регіонах України: Західному — 95%, Центральному — 86%, Південному — 71%, Східному — 64%“, — йдеться у результатах дослідження.
Також, за даними результатів дослідження, 80% українців згодні з тим, що всі керівники держави та державні службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою (56% — безумовно згодні та 24% — скоріше згодні).
Додамо, загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.