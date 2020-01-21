Украинский язык 81% населения считает важным атрибутом независимости - исследование

"В том, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласен 81% граждан (55% - "безусловно" и еще 26% - "скорее, да"), причем так считают во всех регионах Украины: Западном - 95%, Центральном - 86%, Южном - 71%, Восточном - 64%", - говорится в результатах исследования.

Также, по данным результатов исследования, 80% украинцев согласны с тем, что все руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке (56% - безусловно согласны и 24% - скорее согласны).

Добавим, общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019-го во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



