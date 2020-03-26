Українському регулятору потрібно поставити крапку щодо газових лічильників - Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українському регулятору потрібно поставити крапку щодо газових лічильників, відмовитись від температурних коригувань і перейти на продаж газу за одиницю енергії. Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“В першу чергу це питання (нарахування газових лічильників — ред.) до Облгазів — вони контролюють лічильники і вони регулюють, чи лічильник працює правильно чи не правильно. Ми пропонуємо українському регулятору поставити крапку щодо лічильників, відмовитись від температурних коригувань і перейти на продаж газу за одиницю енергії”, — сказав Коболєв.
З його слів, це — класичний європейський підхід, який знімає необхідність дискусії про те, яка була температура, чи правильно відбувається коригування тощо.
“Скільки споживач отримав, стільки оплатив... Лічильник вирішує цю проблему, але є дискусія щодо коректності температурних корегуваннь”, — додав він.
Нагадаємо, раніше генеральний директор компанії “Оператор ГТС України” Сергій Макогон заявив про те, що щорічно оператори газорозподільних мереж (облгази) несанкціоновано відбирають з газотранспортної системи України газу на суму близько 10 млрд грн.