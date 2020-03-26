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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89022 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Украинскому регулятору нужно поставить точку относительно газовых счетчиков - Коболев

Украинскому регулятору нужно поставить точку относительно газовых счетчиков - Коболев

Киев  •  УНН

 • 36016 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинскому регулятору нужно поставить точку по газовым счетчикам, отказаться от температурных корректировок и перейти на продажу газа за единицу энергии. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"В первую очередь этот вопрос (начисления газовых счетчиков - ред.) к облгазам - они контролируют счетчики и они регулируют, работает счетчик правильно или неправильно. Мы предлагаем украинскому регулятору поставить точку относительно счетчиков, отказаться от температурных корректировок и перейти на продажу газа за единицу энергии", - сказал Коболев.

По его словам, это - классический европейский подход, который снимает необходимость дискуссии о том, какая была температура, правильно ли происходит корректировка и тому подобное.

"Сколько потребитель получил, столько оплатил ... Счетчик решает эту проблему, но есть дискуссия относительно корректности температурных корректировок", - добавил он.

Напомним, ранее генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о том, что ежегодно операторы газораспределительных сетей (облгазы) несанкционированно отбирают из газотранспортной системы Украины газа на сумму около 10 млрд грн.

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