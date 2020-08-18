Українського захисника названо кращим футболістом матчу чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уродженець України Богдан Михайличенко отримав високу оцінку за підсумками дебютної зустрічі за ФК “Андерлехт”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Команда номер один”.
Оцінки InStat дозволили українцю отримати звання найкращого футболіста матчу. Рейтинг ефективності його гри склав 367 балів (в минулому сезоні у нього був тільки один поєдинок з вищою оцінкою).
За 79 хвилин, проведених на полі, колишній захисник “Зорі” виконав 100 техніко-тактичних дій з браком 15 відсотків, завдав один удар по воротах, віддав дві гострі передачі, виграв 17 єдиноборств з 23-х, здійснив 10 перехоплень і чотири підбирання.
Нагадаємо, що дебютному матчі за бельгійський клуб уродженець Борисполя відзначився голом проти ФК “Сент-Трюйден”.