Украинский защитник назван лучшим футболистом матча чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Уроженец Украины Богдан Михайличенко получил высокую оценку по итогам дебютной встрече за ФК “Андерлехт”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Команда номер один”.
Оценки InStat позволили украинцу получить звание лучшего футболиста матча. Рейтинг эффективности его игры составил 367 баллов (в прошлом сезоне у него был только один поединок с высшей оценкой).
За 79 минут, проведенных на поле, бывший защитник “Зари” выполнил 100 технико-тактических действий с нехваткой 15 процентов, нанес один удар по воротам, отдал две острые передачи, выиграл 17 единоборств из 23-х, совершил 10 перехватов и четыре подбора.
Напомним, что дебютном матче за бельгийский клуб уроженец Борисполя отметился голом против ФК “Сент-Трюйден”.