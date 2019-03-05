Український захисник отримав одну з найвищих оцінок за матч Прімери

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Захисник Василь Кравець допоміг ФК "Леганес" завоювати перемогу в поєдинку 26 туру іспанської Прімери, повідомляє УНН.

За даними авторитетного порталу "WhoScored" виступ оборонця у матчі проти "Леванте" був оцінений на 7,8 бали. Вище оцінку отримав лише партнер Кравця по команді, автор голу Оскар Родрігес – 8,0.

У матчі Кравець зумів віддати 20 точних пасів при точності в 80 відсотків, а також виграв три верхові боротьби та 4 рази відібрав м'яч в опонентів.

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Примітно, що воротар збірної України Андрій Лунін провів усю гру на лаві для запасних.

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