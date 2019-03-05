Украинский защитник получил одну из самых высоких оценок за матч Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Защитник Василий Кравец помог ФК "Леганес" завоевать победу в поединке 26 тура испанской Примеры, сообщает УНН.
По данным авторитетного портала "WhoScored" выступление защитника в матче против "Леванте" было оценено на 7,8 балла. Выше оценку получил только партнер Кравца по команде, автор гола Оскар Родригес - 8,0.
В матче Кравец сумел отдать 20 точных пасов при точности в 80 процентов, а также выиграл три верховые борьбы и 4 раза отобрал мяч у оппонентов.
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Примечательно, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел всю игру на скамейке запасных.