Український воротар став лідером сезону Ліги націй за кількістю сейвів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан потрапив до списку лідерів за кількістю здійснених сейвів сезону Ліги націй, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
На рахунку голкіпера київського "Динамо" 20 сейвів у двох поєдинках - проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0) – перший показник.
На другому-третьому місцях у рейтингу розмістилися голкіпер збірної Андорри Хосеп Гомес та воротар національної команди Мальти Анрі Бонелло (по 16 сейвів).
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Зазначається, що за кількістю завершених передач лідирує Тобі Альдервейрелд – 382.
Додамо також, після чотирьох турів у квартеті А4 Ліги націй УЄФА Іспанія йде лідером – 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.