Украинский вратарь стал лидером сезона Лиги наций по количеству сейвов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан попал в список лидеров по количеству совершенных сейвов сезона Лиги наций, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
На счету голкипера киевского "Динамо" 20 сейвов в двух поединках - против Германии (1:2) и Испании (1:0) - первый показатель.
На втором-третьем местах в рейтинге разместились голкипер сборной Андорры Хосеп Гомес и вратарь национальной команды Мальты Анри Бонелло (по 16 сейвов).
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Отмечается, что по количеству завершенных передач лидирует Тебе Альдервейрелд - 382.
Добавим также, после четырех туров в квартете А4 Лиги наций УЕФА Испания идет лидером - 7 очков, Германия - 6, Украина - 6, Швейцария - 2.