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Український воротар потрапив до символічної збірної тижня ЛЄ

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Воротар київського "Динамо" Денис Бойко став єдиним представником від українських клубів в символічній команді тижня Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Бойко оцінили за його вклад в перемогу "Динамо" над "Олімпіакосом" (1:0). Тоді наш воротар здійснив 5 сейвів, а також зробив два вдалих виходи з воріт.

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Примітно, що матч проти "Олімпіакоса" став найкращим в єврокубковій кар'єрі Бойко за даними InStat.

Додамо, що за оцінками авторитетного сайту "WhoScored" окрім Бойка до топ-11 гравців матчів у відповідь 1/16 фіналу також потрапив оборонець "Динамо" Миколенко.

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