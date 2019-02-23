Украинский вратарь попал в символическую сборную недели ЛЕ

Бойко оценили по его вкладу в победу "Динамо" над "Олимпиакосом" (1:0). Тогда наш вратарь совершил 5 сейвов, а также сделал два удачных выходы из ворот.

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Примечательно, что матч против "Олимпиакоса" стал лучшим в еврокубковой карьере Бойко по данным InStat.

Добавим, что по оценкам авторитетного сайта "WhoScored" кроме Бойко в топ-11 игроков матчей 1/16 финала также попал защитник "Динамо" Миколенко.