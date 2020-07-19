Український велосипедист тріумфував на юніорській гонці в Італії

Українець, який представляє команду "Team Franco Ballerini - Two C", переміг на дистанції у 14,5 км з часом 30:51 хв.

Зазначається, що за день до цього 17-річний чернігівець став другим у гонці з роздільним стартом.

Нагадаємо, минулого року Пономар виграв гонку на юніорському ЧЄ.