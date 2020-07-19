Украинский велосипедист победил на юниорской гонке в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Чемпион Европы среди юниоров Андрей Пономарь занял высшую ступень пьедестала национальных велосоревнований в Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Суспильне Спорт"
Украинец, представляющий команду "Team Franco Ballerini - Two C", победил на дистанции в 14,5 км со временем 30:51 мин.
Отмечается, что за день до этого 17-летний черниговец стал вторым в гонке с раздельным стартом.
Напомним, в прошлом году Пономарь выиграл гонку на юниорском ЧЕ.