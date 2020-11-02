Український тренер очолив російський футбольний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Український фахівець Дмитро Парфьонов очолив ФК "Арсенал" із Тули. Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.
На цій посаді Парфьонов змінив Сергія Подпалого. Наразі клуб займає 12 рядок із 12 очками після 13 турів.
"Все швидко відбулося. Вдячний керівнику клубу Гураму Захаровичу Аджоеву за довіру, знайомий з ним давно. Знаю і команду. Так, ситуація непроста, але це виклик. Тренерська робота - це завжди виклик. Я хлопцям вже сказав, що все залежить лише від нас - від тренерів, керівників, футболістів. Впораємося тільки спільно", - підкреслив наставник.
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Довідка: Парфьонов розпочав тренерську кар'єру в 2012 році, увійшовши в штаб юнацької збірної Росії. У тому ж році очолив іванівський "Текстильник", а в 2015-му став головним тренером "Тосно". Під керівництвом Парфьонова клуб в сезоні-2017/18 став володарем Кубка Росії.
Останні два сезони Парфьонов очолював "Урал". З єкатеринбурзьким клубом в сезоні-2018/19 дійшов до фіналу Кубка Росії.