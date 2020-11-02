Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинский специалист Дмитрий Парфенов возглавил ФК "Арсенал" с Тулы. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
На этом посту Парфенов сменил Сергея Подпалого. Сейчас клуб занимает 12 строчку с 12 очками после 13 туров.
"Все быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа - это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит только от нас - от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща", - подчеркнул наставник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский вратарь стал лидером сезона Лиги наций по количеству сейвов
Справка: Парфенов начал тренерскую карьеру в 2012 году, войдя в штаб юношеской сборной России. В том же году возглавил ивановский "Текстильщик", а в 2015-м стал главным тренером "Тосно". Под руководством Парфенова клуб в сезоне 2017/18 стал обладателем Кубка России.
Последние два сезона Парфенов возглавлял "Урал". С екатеринбургским клубом в сезоне-2018/19 дошел до финала Кубка России.