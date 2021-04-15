Український тенісист вийшов у чвертьфінал турніру АТР в Хорватії

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Український тенісист Денис Молчанов успішно стартував у парних змаганнях на челленджері ATP в Спліті (Хорватія), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У матчі першого кола українсько-австралійський дует Молчанов/Метт Рід, посіяний під першим номером, обіграв бельгійсько-іспанську пару Коппеянс/Хорнес – 6:3, 6:3.

У чвертьфіналі лідери посіву Молчанов і Рід зустрінуться з французами Греуаром Баррере і Альбано Оліветті.

Варто нагадати

Український тенісист вперше в кар'єрі вийшов у фінал міжнародного турніру.

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