Український тенісист вийшов у чвертьфінал турніру АТР в Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Український тенісист Денис Молчанов успішно стартував у парних змаганнях на челленджері ATP в Спліті (Хорватія), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі першого кола українсько-австралійський дует Молчанов/Метт Рід, посіяний під першим номером, обіграв бельгійсько-іспанську пару Коппеянс/Хорнес – 6:3, 6:3.
У чвертьфіналі лідери посіву Молчанов і Рід зустрінуться з французами Греуаром Баррере і Альбано Оліветті.
Варто нагадати
Український тенісист вперше в кар'єрі вийшов у фінал міжнародного турніру.