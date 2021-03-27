Український тенісист вперше в кар'єрі вийшов у фінал міжнародного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. 23-річний український тенісист Віталій Сачко пробився до фіналу челенджера ATP "Challenger Citta di Lugano", що проходить у швейцарському Лугано, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Сачко у двох сетах обіграв свого партнера у парному розряді турка Алтуга Челікбілека- 7:5, 6:0.
Суперником уродженця Кременчука по фіналу стане 18-річний швейцарський тенісист Домінік Стефан Стрікер, який обіграв лідера посіву на турнірі японця Юічі Сугіта.
Відзначимо, що Сачко перший раз виходить у фінал челленджера в одиночному розряді. В кінці минулого року він став півфіналістом челленджера в Лімі.
Доповнення
У парному розряді даного турніру у фіналі наші Денис Молчанов і Сергій Стаховський залишились без титулу. Вони поступилися Андре Бегеманну й Андреа Вавассорі – 6:7 (11:13), 6:4, 8:10.