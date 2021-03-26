Українець обіграв російського тенісиста на шляху до півфіналу змагань у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Представник чоловічого тенісу України Віталій Сачко пробився у півфінал "челенджеру" в швейцарському Лугано, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
23-річний уродженець Кременчука в двох сетах обіграв шостого сіяного росіянина Романа Сафіулліна – 6:4, 6:3. Українець відіграв 10 з 11 брейкпойнтів на своїй подачі. Матч тривав годину та 19 хвилин.
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У боротьбі за титульний раунд Віталій має зійтися зі свої партнером по парі Алтугом Челікбілеком (Туреччина).
Доповнення
На цьому тижні Сачко обіграв трьох тенісистів з топ-200: Марка Полманса, Сергія Стаховського і Романа Сафіулліна.