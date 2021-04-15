Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира АТР в Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинский теннисист Денис Молчанов успешно стартовал в парных соревнованиях на челленджере ATP в Сплите (Хорватия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче первого круга украинской-австралийский дуэт Молчанов / Мэтт Рид, посеянный под первым номером, обыграл бельгийско-испанский пару Коппеянс / Хорнес - 6: 3, 6: 3.
В четвертьфинале лидеры посева Молчанов и Род встретятся с французами Греуаром Баррере и Альбано Оливетти.
Стоит напомнить
Украинский теннисист впервые в карьере вышел в финал международного турнира.