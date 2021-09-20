Український тенісист переміг на старті турніру в Бухаресті

Деталі

На старті основної сітки наш співвітчизник обіграв Александера Ерлера — 6:2, 6:2. Суперником Віталія у другому колі став німець Максі Мартерер (АТР 190), посіяний під другим номером.

А от Олексій Крутих на цьому ж турнірі завершив боротьбу у фіналі кваліфікації, поступившись четвертому сіяному Кальвіну Емері — 6:2, 4:6, 1:6.

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