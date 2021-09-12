У російської тенісистки вкрали олімпійські медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Невідомі пограбували будинок російської олімпійської чемпіонки Ріо-де-Жанейро і срібної призерки Олімпіади в Токіо з тенісу Олени Весніної в Підмосков'ї. Про це в коментарі агенству ТАСС заявила сама тенісистка, інформує УНН.
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"Ми були з чоловіком на вечері і повернулися додому, (виявили, що) вкрали обидві олімпійські медалі - золоту і срібну, коштовності, зламали сейф", - сказала Весніна.
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За її словами, грабіжники зламали двері, щоб проникнути в будинок. При цьому вони з чоловіком забули включити сигналізацію, і в момент пограбування вона була відключена. Точний збиток від пограбування поки не підрахували.
Спортсменка вже звернулася в поліцію із заявою про пограбування. За фактом пограбування проводиться перевірка.
Довідково
Олена Весніна - чемпіонка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро в парному розряді і срібна призерка Олімпіади в Токіо в міксті.