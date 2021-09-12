В российской теннисистки украли олимпийские медали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Неизвестные ограбили дом российской олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряного призера Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявила сама теннисистка, информирует УНН.
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"Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, (обнаружили, что) украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф", - сказала Веснина.
Детали
По ее словам, грабители взломали двери, чтобы проникнуть в дом. При этом они с мужем забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитали.
Спортсменка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении. По факту ограбления проводится проверка.
Справка
Елена Веснина - чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряный призер Олимпиады в Токио в миксте.