Украинский теннисист победил на старте турнира в Бухаресте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинский теннисист Виталий Сачко уверенно прошел во второй раунд челленджера, который начался в Бухаресте, информирует УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
На старте основной сетки наш соотечественник обыграл Александера Ерлера — 6:2, 6:2. Соперником Виталия во втором круге стал немец Макси Мартерер (АТР 190), посеянный под вторым номером.
А вот Алексей Крутых на этом же турнире завершил борьбу в финале квалификации, уступив четвертом сеяного Кальвину Эмери — 6:2, 4:6, 1:6.
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