Український тенісист переміг на старті основної сітки змагань у Барселоні

Деталі

Українцю для перемоги над іспанцем Пабло Льямас-Руісом (володар "вайлд кард") знадобилося 55 хвилин. Крутих оформив по два брейка в кожному сеті і захистив всі гейми на своїй подачі.

У другому раунді Олексій Крутих зіграє проти лідера посіву Уго Гастона (АТР 112).

Натомість наш Георгій Кравченко зазнав поразки від четвертого сіяного боснійця Даміра Джумхура.

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Тенісист Марченко обіграв експівфіналіста "Ролан Гаррос" у кваліфікації на турнірі в Софії.