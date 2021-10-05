Украинский теннисист победил на старте основной сетки соревнований в Барселоне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Представитель мужского тенниса Украины Алексей Крутых провел матч первого круга основной сетки "челленджера" в Барселоне, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
Украинский для победы над испанцем Пабло Льямас-Руисом (обладатель "вайлд кард") понадобилось 55 минут. Крутых оформил по два брейка в каждом сете и защитил все геймы на своей подаче.
Во втором раунде Алексей Крутых сыграет против лидера посева Уго Гастона (АТР 112).
Зато наш Георгий Кравченко потерпел поражение от четвертого сеяного боснийца Дамира Джумхура.
Напомним
Теннисист Марченко обыграл експивфиналиста "Ролан Гаррос" в квалификации на турнире в Софии.