Український скелетоніст увійшов до топ-10 етапу Кубку світу в Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Український скелетоніст Владислав Гераскевич фінішував 9-м на другому етапі Кубка світу в латвійській Сігулді, передає УНН з посиланням на Федерацію бобслею України.
Його підсумковий час — 1:40,79 хв. Він відстав від переможця на 1,88 секунди.
Перемогу здобув латвійський спортсмен Мартін Дукурс, а Томас Дукурс виборов другу сходинку. Трійку призерів замкнув Маркус Вайатт з Великої Британії.
Зауважимо, наступний етап Кубка світу відбудеться в австрійському Інсбруку 11 грудня.
Нагадаємо, що український скелетоніст увійшов до топ-15 на ОІ у Пхьончхані.