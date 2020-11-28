Український скелетоніст увійшов до топ-10 етапу Кубку світу в Латвії

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Український скелетоніст Владислав Гераскевич фінішував 9-м на другому етапі Кубка світу в латвійській Сігулді, передає УНН з посиланням на Федерацію бобслею України.

Його підсумковий час — 1:40,79 хв. Він відстав від переможця на 1,88 секунди.

Перемогу здобув латвійський спортсмен Мартін Дукурс, а Томас Дукурс виборов другу сходинку. Трійку призерів замкнув Маркус Вайатт з Великої Британії.

Зауважимо, наступний етап Кубка світу відбудеться в австрійському Інсбруку 11 грудня.

Нагадаємо, що український скелетоніст увійшов до топ-15 на ОІ у Пхьончхані.

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