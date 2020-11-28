Украинский скелетонист вошел в топ-10 этапа Кубка мира в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич финишировал 9-м на втором этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, передает УНН со ссылкой на Федерацию бобслея Украины.
Его итоговое время — 1:40,79 мин. Он отстал от победителя на 1,88 секунды.
Победу одержал латвийский спортсмен Мартин Дукурс, а Томас Дукурс завоевал второе место. Тройку призеров замкнул Маркус Уайатт из Великобритании.
Заметим, следующий этап Кубка мира состоится в австрийском Инсбруке 11 декабря.
Напомним, что украинский скелетонист вошел в топ-15 на ОИ в Пхенчхан.