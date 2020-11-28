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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 15743 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 53352 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 68109 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108601 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111998 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Украинский скелетонист вошел в топ-10 этапа Кубка мира в Латвии

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич финишировал 9-м на втором этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, передает УНН со ссылкой на Федерацию бобслея Украины.

Его итоговое время — 1:40,79 мин. Он отстал от победителя на 1,88 секунды.

Победу одержал латвийский спортсмен Мартин Дукурс, а Томас Дукурс завоевал второе место. Тройку призеров замкнул Маркус Уайатт из Великобритании.

Заметим, следующий этап Кубка мира состоится в австрийском Инсбруке 11 декабря.

Напомним, что украинский скелетонист вошел в топ-15 на ОИ в Пхенчхан.

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