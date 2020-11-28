Украинский скелетонист вошел в топ-10 этапа Кубка мира в Латвии

Его итоговое время — 1:40,79 мин. Он отстал от победителя на 1,88 секунды.

Победу одержал латвийский спортсмен Мартин Дукурс, а Томас Дукурс завоевал второе место. Тройку призеров замкнул Маркус Уайатт из Великобритании.

Заметим, следующий этап Кубка мира состоится в австрийском Инсбруке 11 декабря.

Напомним, что украинский скелетонист вошел в топ-15 на ОИ в Пхенчхан.