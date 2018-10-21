Український шахіст став призером змагань у США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Український шахіст Юрій Кузубов посів третє місце на міжнародному турнірі “Fall Chess Classic 2018”, що фінішував у американському Сент-Луїсі, повідомляє УНН із посиланням на спільноту “Українські шахи”.
Наш спортсмен набрав 5 очок з 9-ти можливих (+3=4-2) і випередив у боротьбі за трійку американця Лендермана у якого був аналогічний бал.
Перемогу святкував росіянин Олексій Дрєєв — 6,5 пункти. Друга позиція у бразильця Брузона Батісти.
Нагадаємо, що Кузубов ставав призером цьогорічного командного чемпіонату Європи із шахів у складі України.