Украинский шахматист стал призером соревнований в США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинский шахматист Юрий Кузубов занял третье место на международном турнире “Fall Chess Classic 2018”, финишировавший в американском Сент-Луисе, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы”.
Наш спортсмен набрал 5 очков из 9-ти возможных (+3 = 4-2) и опередил в борьбе за тройку американца Лендермана у которого был аналогичный балл.
Победу праздновал россиянин Алексей Дреев — 6,5 пункта. Вторая позиция у бразильца Брузона Батисты.
Напомним, что Кузубов становился призером нынешнего командного чемпионата Европы по шахматам в составе Украины.