Украинский шахматист стал призером соревнований в США

Наш спортсмен набрал 5 очков из 9-ти возможных (+3 = 4-2) и опередил в борьбе за тройку американца Лендермана у которого был аналогичный балл.

Победу праздновал россиянин Алексей Дреев — 6,5 пункта. Вторая позиция у бразильца Брузона Батисты.

Напомним, что Кузубов становился призером нынешнего командного чемпионата Европы по шахматам в составе Украины.