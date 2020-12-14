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Українській природі з початку року нанесли шкоду на понад 300 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Українській природі за 11 місяців цього року завдано шкоду у розмірі понад 304 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції.

Українській природі з початку року нанесли шкоду на понад 300 млн гривень

“Протягом 11 місяців 2020 року Державна екологічна інспекція зафіксувала 2300 порушень у лісах, а сума шкоди, завданої природі, нараховує понад 304 мільйони гривень. Загалом за недотримання природоохоронного законодавства в частині охорони лісів на порушників накладено понад 889 тисяч гривень штрафів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що щомісяця ДЕІ фіксує в середньому 200 фактів порушень саме у лісах. Найчастіше це — рубки за відсутності лісорубного квитка, пошкодження дерев при розробці лісосік, відсутність оцінки впливу на довкілля при санітарній вирубці.

Також масштабна вирубка і інші порушення в лісах призводять до таких природних лих, як повені, зневоднення ґрунтів та збільшення викидів СО2 у повітря. Тому наразі необхідні активні дії з боку держави.

Голова ДЕІ Андрій Мальований також наголосив на підвищенні штрафів та збитків за вирубку і пошкодження лісу.

“Далі необхідно підвищувати штрафи за порушення в лісах (сьогодні це 510-1020 гривень) та змінювати застарілу методику нарахування збитків (наразі порушник платить 42 гривні за дерево, діаметром до 10 сантиметрів). Адже саме низькі штрафи та збитки роблять справу тіньової заготівлі лісу такою вигідною. Натомість їх підвищення створить непривабливі умови для браконьєрства та дасть змогу звести вирубки нанівець”, — додав він.

Нагадаємо, напочатку грудня Державна екологічна інспекція оголосила, що розпочала акцію “Новорічна ялинка — 2021”, під час якої посилить контроль за легальною реалізацією ялинок.

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