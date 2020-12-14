Украинской природе с начала года нанесли вреда на более 300 млн гривен

“В течение 11 месяцев 2020 года Государственная экологическая инспекция зафиксировала 2300 нарушений в лесах, а сумма ущерба, причиненного природе, насчитывает более 304 миллионов гривен. Всего за несоблюдение природоохранного законодательства в части охраны лесов на нарушителей наложено более 889 тысяч гривен штрафов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежемесячно ГЭИ фиксирует в среднем 200 фактов нарушений именно в лесах. Чаще всего это — рубки при отсутствии лесорубочного билета, повреждения деревьев при разработке лесосек, отсутствие оценки воздействия на окружающую среду при санитарной вырубке.

Также масштабная вырубка и другие нарушения в лесах приводят к таким природным бедствиям, как наводнения, обезвоживание почв и увеличения выбросов СО2 в атмосферу. Поэтому сейчас необходимы активные действия со стороны государства.

Председатель ГЭИ Андрей Мальованый также отметил на повышении штрафов и убытков за вырубку и повреждение леса.

“Далее необходимо повышать штрафы за нарушения в лесах (сегодня это 510-1020 гривен) и менять устаревшую методику начисления убытков (пока нарушитель платит 42 гривны за дерево диаметром до 10 сантиметров). Ведь именно низкие штрафы и убытки делают дело теневой заготовки леса такой выгодной. Зато их повышение создаст непривлекательные условия для браконьерства и позволит свести вырубку на нет”, — добавил он.

Напомним, в начале декабря Государственное экологическая инспекция объявила, что начала акцию “Новогодняя елка — 2021”, во время которой усилит контроль за легальной реализацией елок.