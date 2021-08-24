Український півзахисник увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Український півзахисник ФК “Мехелен” Мар’ян Швед потрапив в команду п’ятого туру чемпіонату Бельгії за версією за версією видання “Eleven Sports”, передає УНН.
Деталі
В останньому матчі команди проти “Юніона” українець допоміг “Мехелену домогтися перемоги з рахунком 3:1, відзначившись забитим голом, який став переможним.
Для 24-річного хавбека це був дебютний гол в поточному сезоні чемпіонату Бельгії.
Примітно, що Швед став єдиним представником “Мехелена” в даній символічній збірній.
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Півзахисник Буяльський увійшов до топ-10 бомбардирів “Динамо”.