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Український півзахисник увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Український півзахисник ФК “Мехелен” Мар’ян Швед потрапив в команду п’ятого туру чемпіонату Бельгії за версією за версією видання “Eleven Sports”, передає УНН.

Деталі

В останньому матчі команди проти “Юніона” українець допоміг “Мехелену домогтися перемоги з рахунком 3:1, відзначившись забитим голом, який став переможним.

Для 24-річного хавбека це був дебютний гол в поточному сезоні чемпіонату Бельгії.

Примітно, що Швед став єдиним представником “Мехелена” в даній символічній збірній.

Нагадаємо

Півзахисник Буяльський увійшов до топ-10 бомбардирів “Динамо”.

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