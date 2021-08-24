Украинский полузащитник вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинский полузащитник ФК «Мехелен» Марьян Швед попал в команду пятого тура чемпионата Бельгии по версии по версии издания "Eleven Sports", передает УНН.
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В последнем матче команды против "Юнион" украинец помог "Мехелен добиться победы со счетом 3: 1, отметившись забитым голом, который стал победным.
Для 24-летнего хавбека это был дебютный гол в текущем сезоне чемпионата Бельгии.
Примечательно, что Швед стал единственным представителем "Мехелена" в данной символической сборной.
Напомним
Полузащитник Буяльский вошел в топ-10 бомбардиров "Динамо".