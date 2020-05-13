Український півзахисник потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. За підсумками 8-го туру чемпіонату Білорусії з футболу визначилась символічна збірна кращих гравців, повідомляє УНН з посиланням на сайт АБФФ.
У центральному матчі 8-го туру брестське “Динамо” здолало “Динамо” Мінськ (2:1), і одним з героїв матчу став український хавбек господарів Олександр Нойок. Саме українець посів місце в центрі поля даної символічної збірної.
Також в команду потрапив і експівзахисник низки українських клубів Гегам Кадимян, який нині виступає за “Німан”. Вірмен оформив дубль у матчі 8-го туру.
Як повідомлялося, два поєдинки першості Білорусі перенесено через підозру гравців на коронавірус.