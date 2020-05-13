Украинский полузащитник попал в символическую сборную тура чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По итогам 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу определилась символическая сборная лучших игроков, сообщает УНН со ссылкой на сайт АБФФ.
В центральном матче 8-го тура Брестское "Динамо" одолело "Динамо" Минск (2:1), и одним из героев матча стал украинский хавбек хозяев Александр Нойок. Именно украинец занял место в центре поля данной символической сборной.
Также в команду попал и экс-полузащитник ряда украинских клубов Гегам Кадимян, ныне выступающий за "Неман". Армянин оформил дубль в матче 8-го тура.
Как сообщалось, два поединка первенства Беларуси перенесено по подозрению игроков на коронавирус.