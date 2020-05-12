Два матчі чемпіонату Білорусі з футболу перенесено через підозру гравців на коронавірус

Перенесено матчу 9-го туру Вищої ліги з участю футбольних клубів "Мінськ" і "Німан" (Гродно). Поєдинок, який мав відбутися на стадіоні "Трактор" в Мінську 15-го травня о 18:00, перенесено на більш пізній термін.

Також перенесений матч 5-го туру Першої ліги з участю футбольних клубів "Арсенал" (Дзержинськ) – "ГОБЖД".

Зазначимо, що дане рішення прийнято у зв'язку з тим, що у футболістів Дзержинського "Арсеналу" і "Мінська" підозра на наявність вірусу COVID-19.

Додамо, ФК "Мінськ" йде 12-м у Вищій лізі чемпіонату Білорусі.