Два матча чемпионата Беларуси по футболу перенесены из-за подозрения игроков на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Бюро Исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола" приняло решение о переносе нескольких поединков, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Перенесен матч 9-го тура Высшей лиги при участии футбольных клубов "Минск" и "Неман" (Гродно). Поединок, который должен был состояться на стадионе "Трактор" в Минске 15 мая в 18:00, перенесен на более поздний срок.
Также перенесен матч 5-го тура Первой лиги с участием футбольных клубов "Арсенал" (Дзержинск) - "ГОБЖД".
Отметим, что данное решение принято в связи с тем, что у футболистов Дзержинского "Арсенала" и "Минская" подозрение на наличие вируса COVID-19.
Добавим, ФК "Минск" идет 12-м в Высшей лиге чемпионата Беларуси.