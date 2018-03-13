Український мультфільм "Викрадена принцеса" показав рекорд у прокаті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Український анімаційний фільм "Викрадена принцеса" за перший вікенд продемонстрував великий успіх касових зборів - понад 21 млн грн, що удвічі більше, ніж мультфільм "Коко". Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Викрадена принцеса" за перший вікенд зібрала 21 489 581 грн, 285 784 глядачів! Для порівняння, "Коко" за перший вікенд - 10 234 409 грн., 134 726 глядачів. І так, я в курсі, що вікенд був "довгий", але це все одно неймовірно крутий результат для українського фільму на власному ринку", - зазначив він.
Додамо, що широкий кінотеатральний прокат створеної за підтримки Держкіно картини триває з 7-го березня.