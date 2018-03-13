Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" показал рекорд в прокате
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинский анимационный фильм "Похищенная принцесса" за первый уикенд продемонстрировал большой успех кассовых сборов - более 21 млн грн, что вдвое больше, чем мультфильм "Коко". Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Похищенная принцесса" за первый уикенд собрала 21 489 581 грн, 285 784 зрителей! Для сравнения, "Коко" за первый уикенд - 10 234 409 грн., 134 726 зрителей. И да, я в курсе, что уикенд был "длинный", но это все равно невероятно крутой результат для украинского фильма на собственном рынке", - отметил он.
Добавим, что широкий кинотеатральный прокат созданной при поддержке Госкино картины продолжается с 7-го марта.