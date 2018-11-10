Український Михайло Романчук здобув "золото" на Кубку світу з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Український плавець Михайло Романчук здобув золоту медаль етапу Кубка світу в Токіо на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а ще один українець - Сергій Фролов - бронзу, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Федерації плавання України.
"...обидва українських плавця піднялись на п'єдестал етапу Кубку світу з плавання 2018. Сьогодні Михайло Романчук одержав перемогу на дистанції 1500м вільним стилем (14,27.93), Сергій Фролов завоював бронзову нагороду з результатом 14,39.22. На другому місці Takeda Syogo з Японії, його результат 14,33.26", - йдеться у повідомленні.
Раніше у рамках етапу Кубку світу з плавання, який проходить в японській столиці Токіо, Михайло Романчук завоював бронзову нагороду.
Призером Романчук став на дистанції 400 метрів вільним стилем (3,42:63 хв).
Варто зазначити, що представник “жовто-блакитних” Сергій Шевцов посів шосте місце з результатом 3,42:02.