Украинец Михаил Романчук получил "золото" на Кубке мира по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинский пловец Михаил Романчук получил золотую медаль этапа Кубка мира в Токио на дистанции 1500 метров вольным стилем, а еще один украинец - Сергей Фролов - бронзу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации плавания Украины.
"... оба украинских пловца поднялись на пьедестал этапа Кубка мира по плаванию 2018 Сегодня Михаил Романчук получил победу на дистанции 1500м вольным стилем (14,27.93), Сергей Фролов завоевал бронзовую награду с результатом 14,39.22. На втором месте Takeda Syogo из Японии, его результат 14,33.26", - говорится в сообщении.
Ранее в рамках этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в японской столице Токио, Михаил Романчук завоевал бронзовую награду.
Призером Романчук стал на дистанции 400 метров вольным стилем (3,42: 63 мин).
Стоит отметить, что представитель "желто-синих" Сергей Шевцов занял шестое место с результатом 3,42: 02.