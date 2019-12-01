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Український гросмейстер став тріумфатором "Турніру миру"

Український гросмейстер став тріумфатором "Турніру миру"

Київ • УНН

 • 10396 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Львівський гросмейстер Василь Іванчук став переможцем престижного "Турніру миру", який фінішував у Загребі, повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".

Наш земляк набрав 7,5 очка і одноосібно влаштувався на першому рядку. 2-4 місця поділили хорват Марін Босіошич, француз Етьєн Бакро і вірменин Грант Мелкумян - по 7 очок.

Відзначимо, що турнір проходив по круговій системі. В ньому брали участь 12 гросмейстерів.

Як повідомлялося раніше, Іванчук ввосьме виграв "Меморіал Капабланки".

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