Украинский гроссмейстер стал триумфатором "Турнира мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Львовский гроссмейстер Василий Иванчук стал победителем престижного "Турнира мира", который финишировал в Загребе, сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".
Наш земляк набрал 7,5 очка и единолично обосновался на первой строчке. 2-4 места поделили хорват Марин Босиошич, француз Этьен Бакро и армянин Грант Мелкумян - по 7 очков.
Отметим, что турнир проходил по круговой системе. В нем принимали участие 12 гроссмейстеров.
Как сообщалось ранее, Иванчук восьмой выиграл "Мемориал Капабланки".