Украинский гроссмейстер стал триумфатором "Турнира мира"

Наш земляк набрал 7,5 очка и единолично обосновался на первой строчке. 2-4 места поделили хорват Марин Босиошич, француз Этьен Бакро и армянин Грант Мелкумян - по 7 очков.

Отметим, что турнир проходил по круговой системе. В нем принимали участие 12 гроссмейстеров.

Как сообщалось ранее, Иванчук восьмой выиграл "Мемориал Капабланки".