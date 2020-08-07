Український фільм про хлопчика з Донбасу номінували на Emmy
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Український фільм "Віддалений гавкіт собак", про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту, номінували на телевізійну премію Emmy. Про це написав асистент режисера стрічки Азад Сафаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У мене грандіозна новина для вас. Фільм про Україну номінований на круту і найпрестижнішу у світі нагороду Emmy! Той самий наш фільм "Віддалений гавкіт собак", про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту. Ми в категорії "Видатний документальний фільм про сучасні події" (Outstanding Current Affairs Documentary)", - написав Азад Сафаров.
Він зазначив, що поруч з ними знову медіадинозаври - HBO, PBS, CNN, та Netflix. Загалом цього року номінантів обирали з-поміж 2000 робіт.
"Переможців оголосять 20 та 21 вересня у США. Вітання Україні, всій команді і чудовим героям!", - додав Азад Сафаров.
Нагадаємо, фільм про хлопчика з Донбасу у 2018 році пройшов до шорт-листу на "Оскар".
Також нагадаємо, у Лос-Анджелесі назвали номінантів премії Emmy, головними фаворитами є Netflix та HBO.