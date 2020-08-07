Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88017 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102723 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128038 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108016 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128301 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101444 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102227 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104078 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy

Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy

Киев  •  УНН

 • 16005 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинский фильм "Удаленный лай собак", о 10-летнем мальчике из Донбасса, который живет возле линии фронта, номинировали на телевизионную премию Emmy. Об этом написал ассистент режиссера ленты Азад Сафаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"У меня грандиозная новость для вас. Фильм об Украине номинирован на крутую и самую престижную в мире награду Emmy! Тот самый наш фильм "Удаленный лай собак", о 10-летнем мальчике из Донбасса, который живет возле линии фронта. Мы в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях" (Outstanding Current Affairs Documentary)", - написал Азад Сафаров.

Он отметил, что рядом с ними снова медиадинозавры - HBO, PBS, CNN, и Netflix. Всего в этом году номинантов выбирали из 2000 работ.

"Победителей объявят 20 и 21 сентября в США. Поздравление Украине, всей команде и замечательным героям!", - добавил Азад Сафаров.

Напомним, фильм о мальчике из Донбасса в 2018 году прошел в шорт-лист на "Оскар".

Также напомним, в Лос-Анджелесе назвали номинантов премии Emmy, главными фаворитами являются Netflix и HBO.

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