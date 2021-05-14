Український дует стрибунів у воду виборов медаль на ЧЄ з водних видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Запеклою та цікавою виявилася боротьба у синхронних стрибках у воду із 3-метрового трампліну на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Будапешті. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію стрибків у висоту.
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До останнього шостого стрибка була інтрига. Приємно, що і наші Олександр Горшковозов та Олег Колодій, зуміли гідно протистояти найкращим синхронним парам Європи, завоювавши бронзовий комплект медалей.
У підсумку українці набрали 409,92 бали і посіли третє місця. “Срібло” у росіян Євгенія Кузнєцова-Нікіти Шлєйхєра (415,47), чемпіонами тут стали Патрік Хаусдінг-Ларс Рудігер (426,78) із Німеччини.
Варто нагадати
Континентальна першість мала відбутися ще у травні минулого року, але через пандемію коронавірусу була перенесена на 2021-й.