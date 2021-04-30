Стрибки у воду: збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українські стрибуни у воду візьмуть участь в чемпіонаті Європи у Будапешті, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.
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Стрибуни у воду разом з представницями синхронного плавання першими вступлять у боротьбу за нагороди.
Збірна України на чемпіонаті Європи буде представлена таким складом: Олександр Горшковозов, Олег Колодій, Станіслав Оліферчик, Олексій Середа, Олег Сербін, Євген Науменко, Ілля Трушин, Кіріл Болюх, Вікторія Кесарь, Анна Письменська, Анна Арнаутова, Софія Лискун та Ксенія Байло.
Саме цей офіційний старт стане головною репетицією перед Олімпійськими іграми в Токіо. Змагання пройдуть із 10 по 23 травня.
Відзначимо, що континентальна першість мала відбутися ще у травні минулого року, але через пандемію коронавірусу була перенесена на 2021-й.
Тринадцять українців позмагаються за 13 комплектів нагород, які розігруватимуться у Будапешті.
Варто нагадати
У 2019 році чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходив у Києві. У спорткомлексі “Ліко” “синьо-жовті” спортсмени зуміли вибороти 7 нагород: 3 “золоті”, 3 “срібні” та 1 “бронзову”, і посісти 2-е загальнокомандне місце.